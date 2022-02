Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, Leonardo fait tapis !

Publié le 19 février 2022 à 18h30 par Th.B.

Comme L’Équipe l’a dernièrement affirmé, le recrutement d’un milieu de terrain tel que Paul Pogba serait un dossier chaud pour Leonardo. Néanmoins, le directeur sportif du PSG pourrait voir cette opération voler en éclat à cause… de Kylian Mbappé !

Ce n’est plus un secret tant le nom de Paul Pogba a été lié au PSG ces derniers mois. D’ailleurs, Leonardo aurait enfin la possibilité de mettre la main sur le champion du monde tricolore puisque son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain à Manchester United. À l’instant T, il ne faudrait pas s’attendre à une prolongation à United puisque The Manchester Evening News a dévoilé dans la journée de jeudi que ni le joueur ni le comité de direction des Red Devils ne songerait à une telle éventualité. La porte semble donc grande ouverte pour le PSG dans la course à la signature de Paul Pogba dans laquelle le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone sembleraient faire partie intégrante. Néanmoins, The Daily Telegraph a révélé cette semaine qu’un autre challenge dans un club de Premier League ne serait pas à écarter par le clan Pogba. Néanmoins, il se pourrait que l’énorme prolongation de contrat souhaitée par la direction du PSG fasse tomber à l’eau l’opération Paul Pogba…

Prolongation de Mbappé, échec pour Pogba ?