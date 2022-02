Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une énorme menace pour Paulo Dybala ?

Publié le 19 février 2022 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala susciterait l'intérêt du PSG. Toutefois, le club de la capitale devrait batailler avec l'Inter pour le joyau argentin.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a bouclé plusieurs coups XXL à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Désireux de réitérer le même exploit à l'été 2022, Leonardo aurait identifié plusieurs profils qui sont dans leur dernière année d'engagement avec leur club, à savoir Paul Pogba, Antonio Rüdiger, Franck Kessie ou encore Paulo Dybala. Et en ce qui concerne le numéro 10 de la Juventus, le PSG aurait un adversaire de taille.

L'Inter rêve de recruter Paulo Dybala