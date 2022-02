Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour l'avenir d'Angel Di Maria !

Publié le 19 février 2022 à 14h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria pourrait partir librement et gratuitement à l'été 2022. Selon la presse italienne, l'Atlético Mineiro serait déterminé à boucler un coup à 0€ avec El Fideo.

Arrivé de Manchester United à l'été 2015, Angel Di Maria pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, El Fideo va partir librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs équipes. En effet, comme l'a indiqué Ekrem Konur ce vendredi, Angel Di Maria aurait la cote en Amérique du Sud, et plus précisément au Brésil. A en croire le journaliste turc, le numéro 11 du PSG serait suivi par l'Atlético Mineiro, Flamengo et les Corinthians.

Intérêt confirmé de l'Atlético Mineiro pour Angel Di Maria