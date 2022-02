Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir au Real Madrid pour Pochettino ? La réponse !

Publié le 19 février 2022 à 12h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ en fin de saison, Mauricio Pochettino serait dans les petits papiers du Real Madrid. Mais cela serait encore loin d'être fait...

Même si le PSG a battu le Real Madrid (1-0) avec la manière, Mauricio Pochettino ne jouit pas d’une énorme cote de popularité à Paris. L’entraîneur argentin a fait perdre patience aux supporters. Globalement, les résultats sont très corrects. Mais là où Mauricio Pochettino dérange, c’est dans le jeu produit et l’utilisation des jeunes. Comme Le 10 Sport l’a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane est une idée du PSG. Un rêve qui n’est plus utopique et semble accessible. De son côté, Mauricio Pochettino pourrait prendre un chemin inattendu…

Pochettino pour remplacer Ancelotti ?

D’après les informations de Rudy Galetti, le Real Madrid penserait à Mauricio Pochettino pour remplacer Carlo Ancelotti. Après un bon début de saison, la Maison Blanche s’est un peu essoufflée, en témoigne la très faible opposition proposée face au PSG. Le journaliste italien ajoute cependant que le Real Madrid aurait toujours confiance en Carlo Ancelotti. Affaire à suivre…