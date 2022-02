Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 0€ échappe à Leonardo…

Publié le 19 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Leonardo pourrait mettre la main sur Antonio Rüdiger à l’issue de la saison. Néanmoins, le PSG partirait de très loin et accuserait un retard sur Manchester United et surtout le Real Madrid…

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de concrètement se lancer sur les traces d’Antonio Rüdiger. En effet, le contrat de l’international allemand arrivera à expiration en juin prochain et n’a toujours pas été prolongé malgré les efforts de la direction de Chelsea. Les Blues se heurtent aux demandes salariales du joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel cette saison. Directeur sportif du PSG, Leonardo garderait un oeil attentif sur l’évolution de la situation. Néanmoins, les courtisans de l’Allemand sont légion.

Rüdiger moins chaud pour le PSG à cause du cas Pochettino ?