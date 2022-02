Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce protégé de Tuchel, Leonardo connaît la marche à suivre !

Publié le 18 février 2022 à 18h30 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo avant même que Thomas Tuchel ne soit licencié et devienne l’entraîneur du défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger aurait l’embarras du choix pour son avenir lorsque le PSG verrait la tâche se compliquer. Néanmoins, tout resterait ouvert dans ce dossier à 0€. Explications.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo pourrait une nouvelle fois profiter des opportunités sur le marché des agents libres afin de renforcer les rangs de l’effectif parisien à moindre coût. Et à l’approche de la prochaine session des transferts, le directeur sportif du PSG semble avoir des vues sur Ousmane Dembélé, Paul Pogba ou encore Antonio Rüdiger, respectivement sous contrat jusqu’en juin prochain avec leurs clubs respectifs. Et à ce jour, le feuilleton Rüdiger semble être bien parti pour durer en raison de l’absence d’avancées concrètes au niveau d’une éventuelle prolongation de contrat. Néanmoins, l’international allemand qui a retrouvé son meilleur niveau sous la houlette de Thomas Tuchel à Chelsea n’a pas manqué de rappeler à Sky Sports dernièrement à quel point lui et sa famille étaient attachés à la vie londonienne. « Il faut aussi écouter Madame. Il faut penser à sa famille, évidemment. Mes enfants sont nés ici à Londres, donc ça vous dit que ma famille se sent bien ici. Le reste dépend des autres personnes concernées. Ils doivent aussi prendre une décision et nous verrons si nous parvenons à un accord ou non ». Pour ce faire et afin de satisfaire son entraîneur Thomas Tuchel, la direction de Chelsea serait sur le point de préparer une toute nouvelle offre dans l’optique de rapprocher les positions des deux parties.

Le PSG distancé par le Real Madrid pour Rüdiger ?

La probable future offensive de Chelsea ne devrait pas faire les affaires du PSG. D’autant plus que le cas Mauricio Pochettino pourrait peser dans le dénouement du feuilleton Antonio Rüdiger. D’après Sky Sports , l’incertitude autour de l’avenir de l’entraîneur argentin au PSG serait susceptible de pousser le défenseur de Chelsea à prendre en considération une autre destination, à l’instar du Real Madrid, également intéressé. En outre, le journaliste Nicolo Schira a souligné ce vendredi que l’offre proposée par le comité de direction du Real Madrid se rapprocherait des demandes salariales fixées par Rüdiger à Chelsea.

Manchester United entrerait dans la danse, mais Rüdiger a les idées claires pour son avenir