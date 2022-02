Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se libère pour cette piste XXL de Leonardo !

Publié le 18 février 2022 à 12h15 par P.L.

En quête de renfort défensif, le PSG penserait à Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain avec Chelsea. Mais alors que la concurrence se fait rude sur le dossier, Leonardo pourrait bien voir l'un de ses rivaux s'écarter temporairement de l'affaire.

Malgré l’énorme recrutement de l’été dernier, le PSG chercherait toujours à se renforcer en vue de la saison prochaine. Et comme lors du mercato estival 2021, Leonardo pourrait bien une nouvelle fois se tourner vers le marché des agents libres pour apporter du renfort à Mauricio Pochettino. Le directeur sportif parisien aurait placé les noms de quelques joueurs en fin de contrat en juin prochain sur sa liste, comme Paul Pogba ou encore Antonio Rüdiger. Devenu indispensable dans la charnière de Chelsea, l’international allemand n’a toujours pas prolongé. D’autres cadors européens seraient aussi sur le coup comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. La présence d’un autre concurrent plane également sur le dossier, même s’il n’a pas l’air encore très emballé par le joueur actuellement.

Rüdiger n'est pas la priorité du Bayern pour l'instant