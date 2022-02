Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé fait une annonce tonitruante sur sa décision !

Publié le 18 février 2022 à 11h15 par B.C.

Malgré le forcing effectué par le PSG pour sa prolongation, Kylian Mbappe ne serait pas disposé à revenir sur sa décision et voudrait toujours rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison.

Auteur d’une nouvelle prestation XXL avec le PSG cette semaine contre le Real Madrid (1-0), Kylian Mbappé apparaît plus que jamais comme un élément indispensable pour le club de la capitale, et Nasser Al-Khelaïfi en a bien conscience. Le président du PSG tente le tout pour le tout afin de convaincre Kylian Mbappé de renouveler son bail, mais les chances des Parisiens sont minimes. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le champion du monde tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, et le forcing réalisé par l’état-major qatari n’y changerait rien.

« Les décisions sont prises par lui, et il veut aller au Real Madrid »