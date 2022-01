Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 0€ de Leonardo jette un froid sur une arrivée au PSG !

Publié le 22 janvier 2022 à 15h10 par Th.B.

Alors que Leonardo et la direction sportive du PSG se pencheraient sur le dossier Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain, a indirectement ouvert la porte à une prolongation chez les Blues.

« Vous savez que je n'ai pas tari d'éloges à son sujet, qu'il est important, je l'ai dit à plusieurs reprises. Les pourparlers et les négociations sont en cours. » . Une fois de plus, Thomas Tuchel a profité d’une conférence de presse vendredi afin de faire un nouveau point sur la situation avec Antonio Rüdiger. Taulier de la défense centrale de Chelsea depuis la nomination de l’entraîneur allemand en janvier 2021, Rüdiger a retrouvé son meilleur niveau et figurerait à présent dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich. Néanmoins, le défenseur de Chelsea a laissé entendre qu’il se sentait à son aise dans l’ouest de Londres. Une mauvaise nouvelle pour le directeur sportif Leonardo et le PSG qui semblent espérer pouvoir profiter du fait que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain pour le recruter en tant qu’agent libre ?

« Mes enfants sont nés ici à Londres, donc ça vous dit que ma famille se sent bien ici »