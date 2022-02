Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Zidane pourrait aider Al-Khelaïfi à boucler un gros dossier en Ligue 1 !

Publié le 18 février 2022 à 22h10 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait à Amine Gouiri, ce dernier est représenté par Alain Migliaccio, proche conseiller de Zinedine Zidane. Un élément qui pourrait avoir son importance à l’avenir.

Avec l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, le PSG est obligé de se préparer au départ de sa star, et il ne sera pas simple de remplacer cette dernière. Depuis plusieurs mois, plusieurs attaquants ont été annoncés sur la short-list de Nasser Al-Khelaïfi, à l’instar d’Erling Haaland, Robert Lewandowski et même Cristiano Ronaldo, qui pourrait quitter Manchester United cet été. Mais d’après Foot Mercato , le PSG aurait également coché le nom d’Amine Gouiri, auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 27 apparitions sous le maillot de l’OGC Nice. Un dossier dans lequel le clan Zidane pourrait avoir son importance.

Amine Gouiri représenté… par le conseiller historique de Zidane