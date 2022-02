Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un énorme coup en Ligue 1 !

Publié le 18 février 2022 à 20h45 par B.C.

Alors que le PSG pourrait être contraint de se montrer très actif cet été pour se renforcer offensivement, en raison du probable départ de Kylian Mbappé, Leonardo en pincerait pour Amine Gouiri.

Après avoir animé le dernier mercato estival avec les arrivées de Lionel Messi ou Gianluigi Donnarumma, Leonardo pourrait encore frapper fort l’été prochain. Et pour cause, l’avenir d’Angel Di Maria reste incertain, l’Argentin étant libre à l’issue de la saison, tandis que Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid au fil des semaines. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le champion du monde tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid. Le PSG pourrait donc être contraint de se montrer très actif pour se construire une nouvelle attaque, et les pistes sont nombreuses à Paris. Erling Haaland, Robert Lewandowski ou encore Cristiano Ronaldo sont notamment annoncés dans le viseur du PSG, mais Leonardo en pincerait pour un autre joueur plus abordable.

Amine Gouiri intéresse le PSG