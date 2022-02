Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace plane sur le dossier Haaland pour Leonardo !

Publié le 18 février 2022 à 20h30 par Th.B.

Alors que le PSG en pince pour Erling Braut Haaland dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, le FC Barcelone aurait déjà bougé ses pions pour le buteur du Borussia Dortmund.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait mettre le feu au marché dans les prochaines semaines, Erling Braut Haaland devrait être l’une des grosses animations de cette période de pré-mercato estival. En effet, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, l’international norvégien dispose d’une clause libératoire de 75M€ qui sera effective le 31 mai prochain. Et au vu des multiples prétendants prêts à l’accueillir, de Manchester City au Real Madrid en passant par le FC Barcelone, il est fort à parier qu’Erling Braut Haaland ne sera pas à Dortmund la saison prochaine. Comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier, la priorité du PSG pour la succession de Kylian Mbappé n’est autre que le buteur du BvB . Et selon les informations divulguées par SPORT , le PSG est bel et bien sur les rangs pour le recrutement d’Haaland, au même titre que Manchester City et le Real Madrid. Cependant, le FC Barcelone semble être prêt à tout pour prendre le meilleur sur la concurrence et donc sur le PSG dans la course à la signature d’Haaland.

Le Barça veut mettre Haaland au centre de son projet !