Mercato - PSG : L’énorme constat de Tebas sur le départ de Messi du Barça !

Publié le 18 février 2022 à 19h10 par Th.B.

Président de la Liga, Javier Tebas s’est confié sur le départ de Lionel Messi pour le PSG. Et selon ses dires, la Liga n’a pas vraiment souffert financièrement parlant de la perte de l’ancien capitaine du FC Barcelone.

Légende vivante du FC Barcelone et figure de proue de la Liga pendant de longues années, Lionel Messi a finalement quitté le Barça et l’élite du football espagnol lors de la dernière intersaison. En effet, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta n’a pas pu se permettre de prolonger le contrat de l’ex-capitaine du club culé en raison de ses difficultés financières. Résultat, Messi a signé un contrat de deux ans avec une troisième année supplémentaire en option au PSG. De quoi inciter Javier Tebas à nourrir des regrets ? Pas vraiment à en croire ses propos récemment énoncés au sujet du nouveau numéro 30 du PSG.

Le départ de Messi n'a eu « zéro » répercussion sur la Liga selon Tebas !