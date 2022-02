Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat bientôt entre les mains d’Erling Haaland ?

Publié le 18 février 2022 à 19h15 par Th.B.

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, dont le PSG, Erling Braut Haaland pourrait témoigner d’une offensive du FC Barcelone qui semble prêt à tout pour le convaincre de signer un contrat au sein du club culé.

Contrairement à Kylian Mbappé qui semble être promis au Real Madrid s’il ne prolonge pas son contrat au PSG, Erling Braut Haaland est plus accessible et notamment en raison de la clause libératoire de 75M€ fixée dans son contrat au Borussia Dortmund. À l’inverse de Mbappé, Haaland n’est pas destiné à s’engager dans un seul et unique club, laissant à ses courtisans le droit de rêver de son recrutement. Ce serait notamment le cas de Manchester City, de Chelsea, du Real Madrid et du PSG comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé. Cependant, le FC Barcelone serait également de la partie et lui préparerait déjà un contrat.

Le Barça prévoit un contrat de cinq ans, un salaire à 20M€ et du lourd sur le marché !