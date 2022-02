Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fait capoter une opération à 15M€ !

Publié le 18 février 2022 à 22h00 par B.L.

Alors que le FC Barcelone aurait reçu une offre de 15M€ pour Ez Abde lors du dernier mercato hivernal, le club culé aurait refusé de vendre son attaquant.

Cet hiver, le FC Barcelone a connu de nombreux mouvements au sein de son effectif. Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont rejoint le club, tandis que Yusuf Demir, Philippe Coutinho et Inaki Pena ont quitté la Catalogne. Et malgré les gros problèmes financiers des Blaugrana , les dirigeants du Barça auraient refusé une belle offre pour l'une de leur pépite au cours du mois de janvier.

Le Barça refuse 15M€ pour Abde