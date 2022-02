Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi dit tout sur son arrivée au PSG !

Publié le 19 février 2022 à 12h30 par T.M.

L’été dernier, après avoir passé 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses valises pour rejoindre le PSG. Le début d’un nouveau chapitre pour l’Argentin. Et alors que Messi semble encore chercher ses marques à Paris, il s’est confié sur cette nouvelle page dans sa carrière.

Lionel Messi et le FC Barcelone semblaient liés à jamais. Tout le monde pensait que l’Argentin allait terminer sa carrière en Catalogne. Mais pour des raisons économiques, cette belle histoire d’amour a dû s’arrêter. Bien que Messi était tombé d’accord avec Joan Laporta pour prolonger son contrat l’été dernier, cela n’a pas pu se faire en raison des problèmes financiers du Barça. A contrecoeur, les Blaugrana ont donc dû laisser partir Lionel Messi, qui a fait ses adieux en larmes. Libre, le septuple Ballon d’Or n’aura toutefois pas mis longtemps avant de rebondir et c’est au PSG qu’il a posé ses valises, rejoignant à cette occasion certains de ses proches que sont Neymar, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes. Arrivé à Paris, Messi a dû s’adapter à un nouvel environnement, ce qui n’est pas simple et cela s’en ressent encore sur ses prestations avec le club de la capitale.

« J'avais hâte d'arriver dans une nouvelle ville »