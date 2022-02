Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Agüero en rajoute une couche sur le cas Messi !

Publié le 19 février 2022 à 7h15 par Th.B.

Visiblement agacé des critiques envers la performance de Lionel Messi face au Real Madrid, Sergio Agüero a profité d’une interview pour voler une nouvelle fois à la rescousse de l’attaquant du PSG.

Dans l’oeil du cyclone de plusieurs observateurs et médias pour ses performances avec le PSG et particulièrement celle contre le Real Madrid pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions mardi, Lionel Messi peut compter sur le soutien de plusieurs hommes forts du football français tels que son entraîneur Mauricio Pochettino ou encore le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré. Proche du numéro 30 du PSG qui est d’ailleurs le parrain de son fils Benjamin, Sergio Agüero a déjà poussé un coup de gueule dans la foulée de la victoire du PSG face au Real Madrid en faisant passer le message suivant. « Le penalty de Leo, la p….. de sa mère. Surtout que Leo a bien joué. Je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais parce qu'il a bien joué. Il était bien et très actif. Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des connards. J’avais un entretien prévu avec un magazine français, mais j’ai dit : « non, je soutiens Lio Messi ». Stop ».

« Comment ils regardaient le match ? Le dos tourné ? »