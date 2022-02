Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme punchline sur le raté de Lionel Messi !

18 février 2022

Auteur d'une nouvelle prestation mitigée ce mardi face au Real Madrid, Lionel Messi a été la cible de quelques critiques par les médias français. Ainsi, la Pulga avait reçu le soutien de Sergio Agüero. Et après son grand ami, le septuple Ballon d'Or en a reçu un autre en provenance d'Argentine.

Face au Real Madrid ce mardi, le PSG a une nouvelle fois été sauvé par Kylian Mbappé. Lionel Messi, lui, a encore été auteur d’une prestation mitigée. Positionné dans l’axe de l’attaque parisienne, l’Argentin a tenté d’apporter le danger dans la surface madrilène. Mais Lionel Messi a aussi été coupable de quelques déchets techniques (23 ballons perdus, seulement 82 % de passes réussies) et a manqué un penalty qui aurait pu donner l’avantage au PSG bien plus tôt dans la partie. La Pulga a donc été une nouvelle fois la cible des critiques de certains médias français, ce qui a provoqué la colère noire de Sergio Agüero : « Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des conn*rds » a pesté l’ancien joueur du FC Barcelone, désormais retraité à cause de problèmes cardiaques, au cours d’un live Twitch . Et après l’ancienne star de Manchester City, Lionel Messi a reçu un nouveau soutien provenant d’Argentine.

« Ils connaissent les parfums, pas le football »