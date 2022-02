Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a trouvé la clé pour relancer Messi !

Publié le 17 février 2022 à 20h30 par A.M.

Malgré les nombreuses critiques dont il fait l'objet, Lionel Messi a pourtant livré une prestation tactique intéressante à en croire le journaliste espagnol Guillem Balague qui estime que Mauricio Pochettino a peut-être trouvé la bonne solution avec La Pulga.

Depuis son arrivée, Lionel Messi peine à répondre aux attentes suscitées par sa signature au PSG l'été dernier. Avec ses 7 buts toutes compétitions confondues, l'Argentin est loin de ses standards habituels et alors que ses difficultés lors de ses premiers mois pouvaient être mis sur le compte du changement brutal de vie qu'a connu Lionel Messi, cet argument est de moins en moins recevable, six mois après son arrivée. Mais à l'approche des matches décisifs en Ligue des champions, le septuple Ballon d'or semblait monter en puissance comme en témoigne sa prestation contre le LOSC (5-1) et il était donc très attendu contre le Real Madrid mardi, surtout en l'absence de Neymar. Cependant, Lionel Messi a raté un penalty face à Thibaut Courtois et n'a pas été épargné dans les médias. La prestation de La Pulga a été vivement critiquée, mais Mauricio Pochettino avait tenu à défendre son joueur. « Le tireur de penalty ? Ce sont eux qui décident. Mais pour moi, cela n'a rien à voir, je suis tellement heureux de la performance de Leo. Si l'équipe a bien joué, c'est parce qu'il était si bon aujourd'hui. Nous sommes désolés pour lui car il méritait de marquer. Mais sans aucun doute, c'est le meilleur joueur du monde et il va donner du bonheur aux fans car il a un talent incroyable et un grand caractère », confiait-il au micro de CBS Sports . D'ailleurs, Guillem Balague assure que l'entraîneur du PSG a trouvé la clé pour utiliser au mieux Lionel Messi et que son positionnement contre le Real Madrid a permis aux Parisiens de dominer la rencontre.

«Pochettino a montré que la machine est bien huilée»