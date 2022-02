Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il pourrait faire le bonheur du Qatar cet été !

Publié le 19 février 2022 à 11h30 par T.M.

Pour le prochain mercato estival, Leonardo et le Qatar verraient les choses en grand pour le recrutement du PSG. Et pour frapper très fort, le club de la capitale pourrait s’appuyer sur un certain Alain Migliaccio.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes… Lors du dernier mercato estival, le PSG avait réalisé un recrutement XXL, faisant du club de la capitale l’un des principaux candidats à la victoire en Ligue des Champions. Leonardo avait ainsi réalisé un travail incroyable, mais cela pourrait ne pas être terminé. En effet, à l’intersaison, le PSG pourrait encore dynamiter le marché des transferts et de grands noms circulent déjà aux abords du Parc des Princes. Ayant déjà ses entrées à Paris, Mino Raiola, très proche de Leonardo, pourrait faire des affaires dans la capitale. Selon les informations du 10sport.com, Erling Braut Haaland fait partie des priorités pour remplacer Kylian Mbappé tandis que dans le même temps, le PSG ne lâcherait rien pour Paul Pogba, qui arrive au terme de son contrat à Manchester United. Raiola pourrait donc encore une fois faire la pluie et le beau temps du côté du Parc des Princes, mais Alain Migliaccio pourrait lui aussi ne pas être en reste.

Zidane et Gouiri ?