Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid pour l'arrivée de ce crack de Ligue 1 !

Publié le 19 février 2022 à 11h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, des dirigeants du Real Madrid auraient fait le déplacement jusqu'à Monaco pour évoquer une possible arrivée d'Aurélien Tchouameni. Mais le club va devoir vendre avant de penser à recruter l'international français.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le Real Madrid a obtenu l’accord de Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le joueur se dirige vers un départ à la fin de la saison. Mais le natif de Bondy n’est pas le seul membre de la Ligue 1 à intéresser les dirigeants merengue. Selon les informations de Sport , le club espagnol aurait coché le nom d’Aurélien Tchouaméni, lié à l’AS Monaco jusqu’en 2024. Le Real Madrid aurait envoyé une délégation au sein de la Principauté pour évoquer une possible arrivée de l’international français en Liga lors du prochain mercato estival.

« Il n'est pas certain que Tchouameni arrive »