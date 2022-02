Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta et Xavi avaient une grande priorité pour cet hiver !

Publié le 19 février 2022 à 10h30 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone a sorti le chéquier pour recruter Ferran Torres. Pour autant, le club catalan n’avait pas forcément prévu de lâcher son argent pour recruter l’Espagnol.

Bien que la situation financière soit loin d’être résolue au FC Barcelone, le club catalan avait certaines ambitions pour le mercato hivernal. Et Xavi a été servi avec les arrivées de Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres. Pour ce dernier, le Barça n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens. En effet, l’Espagnol est arrivé en provenance de Manchester City moyennant 55M€ + 10M€ de bonus.

Sterling, l’option numéro 1 !