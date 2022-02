Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est prévenu pour cette grosse piste estivale !

Publié le 19 février 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone aurait des vues sur Cesar Azpilicueta pour qui le contrat à Chelsea arrivera à expiration en fin de saison. Cependant, Thomas Tuchel ne semble pas être prêt à lâcher son capitaine.

Apr!s avoir notamment pu recruter Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves et Adama Traoré cet hiver, Joan Laporta aimerait poursuivre sur sa lancée et continuer la révolution qu’il veut mettre en place au FC Barcelone. Pour ce faire, le président du Barça scruterait le marché des transferts à l’affût des belles opportunités telles que Cesar Azpilicueta. Le capitaine de Chelsea voit son contrat arriver à expiration à l’issue de la saison et ne l’a toujours pas prolongé. Une occasion sur laquelle le FC Barcelone aimerait se jeter. Néanmoins, Thomas Tuchel a laissé entendre que tout n’est pas encore terminé pour Azpilicueta à Chelsea.

« Il est exceptionnel. Il incarne tout ce que Chelsea représente »