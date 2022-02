Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Kylian Mbappé se complique pour le Qatar !

Publié le 19 février 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid, le PSG a plusieurs cibles en tête pour renforcer son attaque lors du prochain mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo veut miser en priorité sur Erling Haaland, mais pense également à Robert Lewandowski ou encore à Jonathan David en cas d'échec sur ce dossier. Par ailleurs, le directeur sportif du PSG serait prêt à profiter de la situation contractuelle de Paulo Dybala pour le recruter librement et gratuitement le 1er juillet. Mais à en croire la presse italienne, l'Inter pourrait plomber les plans du PSG pour Jonathan David et le joyau argentin de la Juventus.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. Conscient de la situation, Leonardo a déjà tout prévu pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG veut faire d'Erling Haaland le digne héritier de son attaquant français. Et en cas d'échec sur ce dossier, Leonardo compte se tourner vers Robert Lewandowski. Par ailleurs, le PSG a également coché le nom de Jonathan David. Selon Le 10 Sport, l'attaquant du LOSC disposera d'un bon de sortie à l'été 2022 et le club de la capitale est prêt à en profiter pour lui tendre les bras. Toutefois, Jonathan David n'est pas une priorité pour le PSG. Enfin, Leonardo s'intéresserait également à Paulo Dybala. Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil l'idée de s'offrir librement et gratuitement le joyau argentin de la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin. Toutefois, l'Inter souhaiterait devancer le club emmené par Mauricio Pochettino pour Jonathan David et Paulo Dybala.

L'Inter est prêt à en découdre pour Paulo Dybala et Jonathan David

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , l'Inter rêverait de s'offrir les services de Paulo Dybala, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, à l'été 2022. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, les Nerazzurri sont également à l'affût pour Jonathan David. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 16 novembre, l'Inter et Newcastle sont en concurrence avec le PSG pour l'attaquant du LOSC. Et à en croire la Gazzetta dello Sport , le club milanais serait déterminé à recruter Jonathan David depuis sa déroute face à Liverpool en Ligue des Champions (2-0). En effet, l'Inter voudrait que son équipe devienne « plus internationale » . D'où son intérêt prononcé pour l'international canadien. Et pour devancer le PSG sur ce dossier, Simone Inzaghi aurait une idée bien précise en tête.

Un énorme sacrifice de l'Inter pour Paulo Dybala et Jonathan David ?