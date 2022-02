Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le vestiaire de Dupraz rend un vibrant hommage à... Claude Puel !

Publié le 19 février 2022 à 15h10 par D.M.

Agé de 18 ans, Lucas Gourna Douath a tenu à remercier Claude Puel, dont les qualités de formateur sont indéniables.

Arrivé à l’ASSE en octobre 2019, Claude Puel n’avait pas hésité à opérer des choix forts. Le technicien français préférait accorder sa confiance aux jeunes joueurs et avait axé son recrutement sur l’arrivée de talents prometteurs. Ces dernières années, plusieurs pépites ont posé leurs valises à Saint-Etienne comme Adil Aouchiche, faisant baisser la moyenne d’âge du vestiaire. Lancé lui-aussi par Claude Puel, Lucas Gourna-Douath a tenu à rendre hommage à son ancien entraîneur, remplacé par Pascal Dupraz il y a quelques semaines.

« Je suis vraiment content qu'il ait pu atterrir ici pour nous les jeunes »