Mercato - ASSE : L'énorme confidence du vestiaire sur Pascal Dupraz !

Publié le 19 février 2022 à 12h10 par D.M.

Arrivé à Saint-Etienne en fin d'année 2021, Pascal Dupraz semble faire l'unanimité au sein du vestiaire. .Joueur prometteur de l'ASSE, Lucas Gourna-Douath a mis en avant la générosité de l'entraîneur.

L’effet Pascal Dupraz commence à se faire ressentir à l’ASSE. Arrivé en fin d’année 2021 pour tenter de maintenir le club en Ligue 1, le technicien avait trouvé un groupe abattu après un début de saison catastrophique. Depuis, il est parvenu à redonner confiance à son équipe, qui enchaîne les bonnes prestations. L’ASSE reste sur trois victoires consécutives en championnat et pourrait encore empocher les trois points en cas de bonne performance face à Strasbourg ce dimanche. Jeune talent du vestiaire stéphanois, Lucas Gourna-Douath est revenu sur l’arrivée de Pascal Dupraz.

« Pour nous, c'est comme un deuxième papa »