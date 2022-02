Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un crack de Dupraz justifie un choix très fort pour son avenir !

Publié le 19 février 2022 à 9h30 par D.M.

Courtisé par de nombreuses équipes lors du dernier mercato estival, Lucas Gourna-Douath a décidé de prolonger son contrat avec l'ASSE. Le joueur est revenu sur ce choix.

Agé de 18 ans, Lucas Gourna-Douath est l’un des éléments les plus bankables de l’ASSE en raison de son jeune âge et de son talent indéniable. Le milieu de terrain avait intéressé de nombreuses équipes lors du dernier mercato estival à l’instar de l’Atalanta Bergame selon nos informations exclusives. Mais finalement, le joueur avait pris la décision de prolonger son contrat avec l’ASSE en août dernier. Aujourd’hui lié au club stéphanois jusqu’en 2025, Lucas Gourna-Douath est revenu sur cette signature et a justifié son choix.

« C'était mon souhait et celui de mon entourage et j'en suis très fier »