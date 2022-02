Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message fort d'Arsenal sur le transfert d'Aubameyang !

Publié le 19 février 2022 à 7h30 par B.L.

En froid avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a résilié son contrat avec les Gunners cet hiver afin de rejoindre librement le FC Barcelone. Martin Odeegard s'est ainsi prononcé sur le départ du Gabonais.

Le mercato hivernal a notamment été marqué par le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Devenu indésirable sous Mikel Arteta, le Gabonais a été poussé vers la sortie par Arsenal au mois de janvier. En quête d'un buteur de renom, le FC Barcelone s'est alors jeté sur l'attaquant de 32 ans. Afin de faciliter son arrivée en Catalogne, Pierre-Emerick Aubameyang a résilié son contrat avec les Gunners pour s'engager ensuite librement avec le Barça. L'ancien joueur passé par l'ASSE a alors signé un contrat jusqu'en 2025 avec les Blaugrana en acceptant une baisse considérable de ses revenus. Martin Odegaard, milieu offensif d'Arsenal, s'est exprimé à la suite du départ de son ancien capitaine.

« C'est triste quand les joueurs quittent le club »