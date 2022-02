Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme danger pour Laporta avec ce protégé de Raiola !

Publié le 19 février 2022 à 9h00 par D.M.

Alors qu'il quittera l'Ajax Amsterdam à la fin de la saison, Noussair Mazraoui serait courtisé par le Borussia Dortmund. Le club allemand lui proposerait un contrat de quatre ans.

« Je pense que les chances que je reste à l'Ajax sont très faibles, peut-être 5%... Je suis ouvert à quelque chose de nouveau, je joue ici depuis 16 ans et je pense que c'est le bon moment pour partir ». Formé à l’Ajax, Noussair Mazraoui voudrait tourner la page et changer de club à la fin de la saison. Représenté par Mino Raiola, le latéral droit ne manque pas de prétendants. Le FC Barcelone suivrait sa situation et pourrait le recruter en cas de depart de Sergino Dest lors du prochain mercato estival.

Le BVB attaque dans le dossier Mazraoui

Récemment, le journaliste Fabrizio Romano avait aussi évoqué des intérêts du Milan AC et du Borussia Dortmund. A en croire les informations de Nicolo Schira, le club allemand serait passé à l’action dans ce dossier Mazraoui. La formation de Bundesliga aurait proposé un contrat de quatre ans au joueur, qui voit son bail avec l’Ajax Amsterdam expirer à la fin de la saison. Méfiance donc pour le FC Barcelone.