Mercato - Barcelone : Xavi revient à la charge pour ce protégé de Raiola !

Publié le 23 janvier 2022 à 20h00 par A.D.

Pas vraiment satisfait par Sergino Dest, Xavi aurait coché le nom de Noussair Mazraoui pour le remplacer. Et alors qu'il semblait avoir calmé ses ardeurs pour l'actuel pensionnaire de l'Ajax, le coach du FC Barcelone ne l'aurait pas du tout oublié.

De retour au FC Barcelone depuis novembre, Xavi a eu le temps de bien connaitre son effectif. Et alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, le coach espagnol a dressé une liste d'indésirables à pousser vers la sortie en ce mois de janvier. Sachant que Sergino Dest ferait partie de cette liste, Xavi aurait identifié le profil de Noussair Mazraoui il y a plusieurs semaines pour le remplacer. Et malgré une accalmie sur ce dossier, l'ancien technicien d'Al-Sadd n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter.

Xavi n'a pas oublié Noussair Mazraoui