Mercato - OM : Longoria a encore plusieurs chantiers à régler cet hiver !

Publié le 23 janvier 2022 à 19h30 par D.M.

Pablo Longoria va devoir vendre avant d'acter l'arrivée de nouveaux renforts cet hiver. Plusieurs joueurs seraient susceptibles de partir dans les derniers jours du mois de janvier.

Après avoir acté l’arrivée de douze recrues lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria se montre toujours aussi actif en coulisses. Le président de l’OM enchaîne les entretiens pour satisfaire les désirs de Jorge Sampaoli, qui avait demandé à son président de renforcer le groupe cet hiver. « Nous sommes dans un marché d'opportunité, je ne peux pas choisir quel joueur je veux, mais trouver un élément qui se rapproche le plus. On en a parlé, numériquement, c'est correct. On va voir comment évoluent le marché et l'effectif, il peut y avoir des départs. On change un petit peu notre stratégie à chaque fois. Personnellement, tous les jours, j'espère garder mon effectif et voir s'il y a des opportunités, on peut essayer. Je ne choisis pas un joueur en particulier, c'est impossible. Ce n'est pas possible de faire autrement. D'autres clubs sont dans cette situation. On discute avec le président pour voir comment on peut faire » avait confié le technicien argentin en conférence de presse. Durant ce mois de janvier, l’OM a accueilli Cédric Bakambu, mais aussi Sead Kolasinac.

L'OM va devoir vendre pour acheter

Mais désormais, l’OM n’aurait plus la marge de manœuvre nécessaire pour acter l’arrivée d’un nouveau renfort. Autrement dit, le club marseillais va devoir vendre s’il souhaite renforcer, un peu plus, son groupe cet hiver comme l’indique Foot Mercato . A en croire le média, les dirigeants phocéens pourraient bien acter le départ de certains éléments. Lié à l’OM jusqu’en 2023, Duje Caleta-Car est susceptible de partir en cas d’offre satisfaisante. Annoncé en Premier League lors des dernières sessions de transferts, l’international croate aurait des touches en Serie A, tout comme Boubacar Kamara. Mais courtisé par l’AS Roma, le polyvalent joueur devrait quitter son club formateur à l’issue de son contrat, à la fin de la saison.

Le cas épineux de Mandanda