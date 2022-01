Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Frenkie De Jong est loin d’être terminé !

Publié le 23 janvier 2022 à 19h00 par T.M.

Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, Frenkie De Jong ne quittera pas le FC Barcelone cet hiver. En revanche, à l’été, la réponse pourrait bien être différente…

En recrutant Frenkie De Jong, le FC Barcelone avait de grands espoirs pour le Néerlandais devienne l’une des stars de l’équipe. Aujourd’hui, cela n’est pas forcément le cas. Le milieu de terrain rencontre certaines difficultés à exprimer tout son talent. De quoi alors susciter certaines rumeurs concernant l’avenir de De Jong, d’autant plus que le Barça cherche à récupérer des liquidités. Ainsi, ce dimanche, la presse espagnole a notamment annoncé que le Bayern Munich avait contacté les agents de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

Rendez-vous cet été