Mercato - PSG : Arsène Wenger dit tout sur l'intérêt du Qatar !

Publié le 23 janvier 2022 à 15h45 par Th.B.

Occasionnellement annoncé du côté du PSG ces dernières années, Arsène Wenger a révélé avoir été approché pour lancer le projet QSI initiai dès le rachat du Paris Saint-Germain.

En 2011, le PSG a été racheté par QSI et est alors passé sous pavillon qatari. Depuis, les exigences sportives du Paris Saint-Germain sont très élevées, que ce soit au niveau du recrutement des joueurs et la nomination des entraîneurs qui se sont succédés sur le banc du PSG. Et alors que Mauricio Pochettino serait susceptible de quitter le club de la capitale de la saison, Arsène Wenger n’a pas fermé la porte à sa succession sans l’ouvrir pour autant à Paris Match. D’ailleurs, l’ancien entraîneur d’Arsenal a révélé avoir été approché au tout début du projet QSI par les décideurs du PSG.

« Je figurais même dans le projet initial »