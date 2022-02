Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout était prévu pour le départ d’Arkadiusz Milik !

Publié le 19 février 2022 à 10h45 par T.M.

Si Arkadiusz Milik est aujourd’hui toujours un joueur de l’OM, tout aurait pu se passer différemment pour l’attaquant polonais.

Dernièrement, Arkadiusz Milik avait fait une grosse mise au point, assurant qu’un départ n’avait pas été à l’ordre du jour durant le mercato hivernal. Alors que les rumeurs étaient nombreuses concernant l’attaquant de l’OM, il avait assuré : « Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas ». En revanche, lors du dernier mercato estival, la porte aurait dû s’ouvrir pour le départ de Milik…

Un accord entre Longoria et Milik !