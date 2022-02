Foot - OM

OM - Clash : Bakambu répond au coup de sang de Milik !

Publié le 18 février 2022 à 17h10 par La rédaction

Malgré une belle performance face à Qarabag (3-1), Arkadiusz Milik n’a pas réussi à cacher sa colère lors de sa sortie du terrain en milieu de seconde période. Entré au même moment, son coéquipier Cédric Bakambu est revenu sur cette frustration, qu’il n’a pas compris.

Vainqueur 3-1 face à Qarabag lors du 16ème de finale aller de Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille a pris une bonne option pour la qualification. Au terme d’un match globalement réussi, un joueur s’est particulièrement distingué côté marseillais, Arkadiusz Milik. De retour en forme après un début de saison compliqué, le polonais a inscrit un doublé lors de la rencontre. Remplacé à la 68ème minute, le buteur n’a cependant pas réussi à cacher sa frustration, frappant dans une bouteille avant de s’asseoir sur le banc. Une frustration que certains ne comprennent pas.

« Je n'ai pas compris pourquoi il était frustré »