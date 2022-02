Foot - OM

OM - Clash : Sampaoli vide son sac après le coup de sang de Milik !

Publié le 18 février 2022 à 15h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a justifié sa décision de sortir Arkadiusz Milik en cours de seconde période. Pour le technicien argentin, l'international polonais doit faire mieux sur le terrain.

Auteur d’un doublé face à Qarabag ce jeudi soir en Ligue Europa Conférence (victoire 3-1), Arkadiusz Milik a encore trouvé le chemin des filets et permis à son équipe d’envisager une qualification pour les huitièmes de finale. Mais son sourire a laissé place à un visage fermé. Replacé en cours de seconde période, l’international polonais n’a pas caché son mécontentement après avoir cédé sa place à Dimitri Payet. Vexé et énervé, Milik a frappé dans une bouteille d’eau avant de s’assoir sur le banc. Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la colère de l’attaquant en conférence de presse.

« Il peut améliorer sa relation avec les autres joueurs sur le terrain et on travaille là-dessus »