Mercato - OM : Le clash de trop entre Milik et Sampaoli ?

Publié le 18 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 18 février 2022 à 11h32

Malgré la victoire de l’OM jeudi soir contre Qarabag en Ligue Europa Conférence, la soirée a notamment été marquée par l’énorme colère d’Arkadiusz Milik à sa sortie du terrain. Un nouvel épisode entre le buteur polonais et Jorge Sampaoli, qui pourrait bien acter la rupture entre les deux hommes…

Le 8 février dernier, quelques jours après avoir inscrit un triplé avec l’OM contre Angers malgré son statut de remplaçant, Arkadiusz Milik avait commenté avec sang-froid les choix tactiques de Jorge Sampaoli en conférence de presse : « J'ai toujours su de quoi j'étais capable, je n'ai jamais douter de mes capacités. C'est vrai que j'avais la sensation de perdre sa place, donc on perd un peu la confiance, mais moi dans ces cas-là je m'entraine plus. Il faut croire en soi, être prêt à jouer », confiait le buteur polonais. Mais jeudi soir, malgré son doublé inscrit contre Qarabag en Ligue Europa Conférence (3-1), Milik a été remplacé à la 68e minute par Sampaoli, et l’image de son énorme colère en regagnant le banc de touche a rapidement fait le tour de la toile. Un épisode qui accentue son clash avec l’entraîneur de l’OM ?

Sampaoli essaye de calmer le jeu…

Interrogé en conférence presse après la rencontre sur cette nouvelle colère de Milik, Jorge Sampaoli a apporté une justification à son choix tactique : « Je n’ai pas vu les gestes. Moi, je regarde le temps de jeu de chacun, on a besoin que tout le monde soit en forme à chaque match. Ce soir, les changements étaient déjà prévus car il y a un match qui arrive très rapidement. Sans parler des agacements de chacun, on suit la planification des temps de jeu qui est prévue (...) Comme avec tous les autres. On est des professionnels, on est des collèges de travail, chacun a sa fonction. Notre relation est la même qu’avec tous les autres joueurs. Je ne fais de différences avec personne », a simplement lancé l’entraîneur de l’OM. Mais pas sûr que ces justifications ne suffisent à calmer le malaise avec Arkadiusz Milik…

Quel avenir pour Milik après ce nouveau clash ?

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur de certains cadors européens, dont la Juventus Turin, Arkadiusz Milik fait donc l’objet de nombreuses spéculations, et ce statut d’éternel remplaçant alors qu’il ne cesse d’empiler les buts pourrait finalement l’inciter à changer d’air dans un avenir proche. La balle se trouve donc dans le camp de Jorge Sampaoli qui va devoir rapidement renouer le contact avec l’ancien buteur de Naples et lui redonner un statut de titulaire pour éviter d’accentuer leur rupture.