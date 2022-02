Foot - OM

OM - Clash : Sampaoli répond à l'énorme colère de Milik !

Publié le 18 février 2022 à 8h30 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Qarabag, Jorge Sampaoli a réagi au coup de sang d'Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais a exprimé sa colère après avoir été remplacé en cours de seconde période.

Arkadiusz Milik continue sur sa lancée. Auteur de quatre buts lors des deux derniers matches de championnat, l’international polonais a encore trouvé le chemin des filets ce jeudi. Face à Qarabag en seizième de finale de Ligue Europa Conférence, l’attaquant a, cette-fois ci, débuté la rencontre et a inscrit un doublé. Mais malgré son bon rendement, Milik a été remplacé à la 68ème minute. Une décision incompréhensive pour le joueur, qui a exprimé sa colère en tapant dans une bouteille d’eu devant le banc des remplaçants.

« Sans parler des agacements de chacun, on suit la planification des temps de jeu »