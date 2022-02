Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 16 février 2022 à 22h10 par La rédaction

Remis en cause par certains supporters de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli revient sur la difficulté d’exercer le métier d’entraîneur, et répond aux critiques.

Bien que les résultats de l’Olympique de Marseille, actuels 2ème de Ligue 1 devant l’OGC Nice, soient très convaincants en championnat, Jorge Sampaoli est souvent remis en cause par certains supporters marseillais. Si l’élimination de l’OM en Ligue Europa dès les phases de poules a fortement agacé les supporters, l’humiliation subie face à Nice en coupe de France (1-4) n’est pas là pour arranger les choses. Alors que Sampaoli est ciblé par de nombreuses critiques, le club phocéen devra faire bonne figure en UEFA Conférence Ligue jeudi face à Qarabag.

« On joue notre place à chaque match »