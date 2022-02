Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Une nouvelle pépite brésilienne sur le point de rejoindre Guardiola ?

Publié le 18 février 2022 à 9h42 par P.L. mis à jour le 18 février 2022 à 9h46

En quête d'une nouvelle pépite, Manchester City serait sur le point de recruter Savinho, 17 ans. Les négociations seraient en excellentes voies avec l'Atletico Mineiro pour le transfert de l'ailier droit.