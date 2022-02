Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour cette piste de longue date ?

Publié le 18 février 2022 à 7h45 par A.C.

Voilà près d’un an que Leonardo suit de près la situation de Franck Kessié, espérant pouvoir l’attirer au Paris Saint-Germain à la fin de son contrat avec l’AC Milan.

Ou jouera Franck Kessié la saison prochaine ? Plus le temps passe et plus son départ de l’AC Milan semble se dessiner. Alors qu’il a juré fidélité au club l’été dernier, l’Ivoirien semble plus loin que jamais d’une possible prolongation et les Rossoneri ont déjà pris les devants, recrutant notamment Yacine Adli. Grand connaisseur de la Serie A, Leonardo s’est rapidement positionné sur ce dossier afin de boucler un nouveau renfort à moindre cout pour le Paris Saint-Germain. Ces derniers mois ont toutefois été riches en rebondissements pour Kessié, avec notamment le FC Barcelone qui serait venu talonner le PSG.

Kessié veut 9M€ par an !