Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première vente colossale déjà engagée ?

Publié le 18 février 2022 à 7h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2026, Frenkie de Jong pourrait bien quitter le FC Barcelone à la fin de la saison... et un club serait déjà passé à l’action !

L’été dernier, le FC Barcelone a dû se serrer la ceinture en sacrifiant deux des plus grandes stars de l’effectif. Lionel Messi n’a pas pu prolonger et a donc filé vers le Paris Saint-Germain, tandis qu’Antoine Griezmann a été poussé dans les bras de l’Atlético de Madrid. D'autres devraient suivre et cela pourrait notamment être le cas de Frenkie de Jong. Considéré comme la plaque tournante du Barça version Ronald Koeman, le milieu néerlandais serait lui aussi poussé vers la sortie et pourrait rapporter pas moins de 70M€ dans les caisses du club.

La Juventus a déjà contacté l’agent de Frenkie de Jong