Mercato - Barcelone : Lionel Messi a rendu un énorme service au Barça…

Publié le 17 février 2022 à 11h00 par T.M.

Alors que Gavi fait aujourd’hui le bonheur du FC Barcelone, le club catalan pourrait bien devoir remercier Lionel Messi. Explications.

A 17 ans, Gavi est la nouvelle coqueluche du football espagnol et du FC Barcelone. Lancé dans le grand bain cette saison, le milieu de terrain a immédiatement impressionné et depuis, il ne quitte plus le onze de départ blaugrana. Avec Gavi, l’avenir semble donc assuré dans l’entrejeu pour le Barça. Mais tout aurait pu se passer différemment pour la carrière du crack barcelonais sans un certain Lionel Messi…

Gavi influencé !