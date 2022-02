Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un dossier urgent à régler au Barça !

Publié le 17 février 2022 à 10h30 par T.M.

Le mercato hivernal ayant refermé ses portes, le FC Barcelone peut se remettre sur ses prolongations. Et en Catalogne, il y aurait une grande priorité.

Ayant déjà bouclé les prolongations de Pedri et Ansu Fati il y a quelques mois, le FC Barcelone se penche désormais sur d’autres dossiers. Alors que la signature d’Ousmane Dembélé semble désormais à oublier, Joan Laporta a d’autres dossiers brûlants à régler. Et cela concerne les cracks de Xavi que sont Gavi et Ronald Araujo. D’ailleurs, concernant l’Uruguayen, l’entraîneur du Barça assurait dernièrement : « La prolongation d’Araujo est une priorité. Il nous offre beaucoup et il est très apprécié dans le vestiaire ».

Une prolongation pour Araujo !