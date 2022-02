Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 10M€ bloqué par le Barça cet hiver !

Publié le 17 février 2022 à 10h00 par T.M.

A 20 ans, Ez Abde joue de plus en plus avec le FC Barcelone. Et au sein du club catalan, on compte visiblement sur lui pour l’avenir.

Depuis la prise de fonction de Xavi, le FC Barcelone s’appuie encore plus sur ses pépites issues de la Masia. Alors que les projecteurs sont actuellement braqués notamment sur Gavi et Nico, d’autres pépites ont eu l’occasion de se montrer ces dernières semaines. Cela a notamment été le cas d’Ez Abde. A 20 ans, profitant des absences en attaque, l’ailier a été plusieurs fois utilisé par Xavi. Et si son temps de jeu devrait maintenant être réduit après les arrivées cet hiver, ce n’est pas pour autant que le Barça ne compte plus sur Abde.

Le Barça dit non à 10M€ !