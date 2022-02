Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine star de la défense du Barça déjà trouvée ?

Publié le 17 février 2022 à 9h30 par A.C.

Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2024, Kalidou Koulibaly pourrait enfin franchir le pas cet été en rejoignant un top club européen comme le FC Barcelone.

Après avoir regardé de loin la première phase des huitièmes de finale de la Ligue des Champions mardi et mercredi, le FC Barcelone va entrer en jeu face au Napoli... en Ligue Europa. C’est une surprise de retrouver le club catalan dans cette compétition, même si son déclin n’a échappé à personne ces dernières années. Face au Napoli les hommes de Xavi vont en quelque sorte joueur leur va-tout... mais également une partie du prochain mercato estival ! En Italie, on assure en effet que Kalidou Koulibaly sera un observé spécial du club catalan, qui aurait déjà approché son entourage en vue d’un possible transfert.

Barcelone, une véritable occasion pour Koulibaly