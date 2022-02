Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle occasion en or se présente pour Laporta !

Publié le 16 février 2022 à 19h00 par A.C.

Il sera dans le camp d’en face ce jeudi, mais Joan Laporta aimerait bien arracher Kalidou Koulibaly au Napoli en fin de saison, afin de le voir jouer sous les couleurs du FC Barcelone.

A 30 ans, Kalidou Koulibaly est devenu une véritable institution de la Serie A, mais surtout de son club. Arrivé en 2014, le défenseur s’est révélé sous les couleurs du Napoli et s’il a souvent été lié aux plus grandes écuries d’Europe, il n’a jamais quitté les versants du Vésuve. Une grosse tentation pourrait toutefois arriver lors du prochain mercato estival ! La presse italienne annonce en effet ce mercredi que le FC Barcelone aurait l’intention de tenter sa chance pour Koulibaly. Le président Joan Laporta souhaiterait en effet offrir un très gros renfort défensif à Xavi, après avoir travaillé sur l’attaque cet hiver.

Kalidou Koulibaly peut quitter le Napoli