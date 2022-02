Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le feuilleton De Ligt !

Publié le 17 février 2022 à 7h00 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait être poussé vers le FC Barcelone par son agent Mino Raiola, qui est très proche du président Joan Laporta.

Au FC Barcelone, on n’aime pas vraiment qu’un joueur leur résiste. Ce n’est pas pour rien si les Catalans ont tenté de récupérer Neymar après son départ au Paris Saint-Germain, ou plus récemment Adama Traroré, qui s’était exilé su côté de la Premier League. Raté en 2019, Matthijs de Ligt semble donc être le prochain et Joan Laporta semble prendre ce dossier au sérieux, puisqu’il pourrait recruter un joueur au talent indéniable et en même temps rattraper un échec de son prédécesseur. L’agent du défenseur est d’ailleurs Mino Raiola, qui a déjà lâché plusieurs phrases assez claires concernant le départ prochain de son protégé de la Juventus, où il est pourtant sous contrat jusqu’en 2024.

Le Barça sur le point d’oublier De Ligt