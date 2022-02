Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a définitivement tranché dans ce dossier brûlant !

Publié le 17 février 2022 à 9h00 par B.L.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Sergi Roberto ne devrait pas prolonger avec les Blaugrana. L'Espagnol ne se serait pas entendu avec ses dirigeants pour renouveler son bail.

L'histoire entre le FC Barcelone et Sergi Roberto pourrait bien prendre fin au mois de juin prochain. Formé à la Masia, le joueur de 30 ans n'a connu que le Barça au cours de sa carrière. Sous le maillot des Blaugrana , l'Espagnol a disputé plus de 300 matchs et a remporté, entre autres, deux fois la Ligue des champions et six fois la Liga. Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Sergi Roberto aurait cherché à renouveler son bail avec le club culé ses dernières semaines. Néanmoins, le numéro 20 barcelonais serait bien parti pour changer d'air l'été prochain...

Sergi Roberto ne devrait pas prolonger avec le Barça