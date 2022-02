Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 15 février 2022 à 1h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié est dans le viseur des plus grands clubs européens, notamment du PSG et du FC Barcelone.

C’est un nom qui revient sans cesse depuis près d’un an. Connaisseur de la Serie A, Leonardo est depuis longtemps au courant de la situation de Franck Kessié. Ce dernier est en fin de contrat à l’AC Milan et si une prolongation semblait possible l’été dernier, ça ne semble plus du tout être le cas. Son agent aurait d’ailleurs commencé à discuter avec d’autres clubs et cela serait le cas du Paris Saint-Germain, mais également du FC Barcelone et de plusieurs clubs de Premier League. En attendant, la presse italienne explique que Milan poursuivrait les négociations avec son entourage, sans grande conviction pour autant.

Kessié et Milan, c’est fini